В Бразилии зафиксирован антирекорд по числу новых случаев коронавируса

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В Бразилии за сутки выявили 67 860 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, что стало наибольшим суточным приростом заболеваемости с начала пандемии.
В Бразилии зафиксирован антирекорд по числу новых случаев коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.

Уточняется, что число выявленных случаев коронавируса в стране достигло отметки в 2 227 514.

По данным ведомства, за прошедшие 24 часа в стране умерли 1284 пациента с коронавирусом, в результате чего суммарное число жертв COVID-19 в Бразилии возросло до 82 771.

Выздороветь после коронавируса удалось 1 532 138 пациентам.

7 июля Болсонару заявил, что сдал положительный тест на COVID-19 после того, как у него появились симптомы болезни.

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