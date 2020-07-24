Демонстранты заблокировали ряд транспортных развязок в центре Софии

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Участники акций протеста заблокировали несколько транспортных развязок в центре столицы Болгарии.
Демонстранты заблокировали ряд транспортных развязок в центре Софии
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Болгарское национальное радио (БНР).

Уточняется, что протестующие разделились на девять колонн и отправились к различным объектам в болгарской столице.

По имеющимся данным, митингующие уже заблокировали Львов мост — важную развязку, соединяющую Центральный железнодорожный вокзал с центром города, а также Орлов мост, где пересекаются два центральных бульвара Софии.

Отмечается, что протесты проходят мирно, без столкновений. Вышедшие на улицы люди требуют отправить в отставку всё правительство страны.

Ранее сообщалось, что в Чикаго во время беспорядков возле памятника мореплавателю Христофору Колумбу пострадали 18 полицейских. 

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