В Чикаго во время беспорядков пострадали 18 полицейских
- Reuters
По его данным, сотни протестующих окружили статую Колумба и пытались её снести, но им помешали полицейские.
В ходе столкновений участники беспорядков бросали в полицейских разные предметы. В результате пострадали 18 полицейских, некоторые из них были госпитализированы.
В полиции сообщили, что 12 нарушителей были задержаны.
В начале июля в американском городе Балтимор протестующие снесли с постамента памятник Колумбу и сбросили его в залив.