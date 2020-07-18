В Чикаго во время беспорядков пострадали 18 полицейских

В Чикаго во время беспорядков возле памятника мореплавателю Христофору Колумбу пострадали 18 полицейских. Об этом сообщил телеканал Fox 32 со ссылкой на полицию.

По его данным, сотни протестующих окружили статую Колумба и пытались её снести, но им помешали полицейские.

В ходе столкновений участники беспорядков бросали в полицейских разные предметы. В результате пострадали 18 полицейских, некоторые из них были госпитализированы.

В полиции сообщили, что 12 нарушителей были задержаны.

В начале июля в американском городе Балтимор протестующие снесли с постамента памятник Колумбу и сбросили его в залив.