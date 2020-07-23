Путин поговорил по телефону с Трампом

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RT
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин поговорил по телефону с Трампом
  • © РИА Новости / Reuters

Как отмечается, стороны обсудили стратегическую стабильность и контроль над вооружениями, российскую инициативу о проведении саммита стран — постоянных членов Совбеза ООН, ситуацию вокруг иранской ядерной программы.

«Выражен обоюдный настрой на развитие российско-американского торгово-экономического взаимодействия. Дана позитивная оценка сотрудничеству в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры обменялись поздравлениями в связи с 45-летием орбитального полёта в рамках совместной программы «Союз» — «Аполлон».

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