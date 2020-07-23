Саудовский король перенёс операцию по удалению желчного пузыря
- Reuters
«Хранителю двух исламских святынь была сделана лапароскопическая операция по удалению желчного пузыря в больнице короля Фейсала, слава Всевышнему, она была успешной. Он проведёт некоторое время в больнице в соответствии с планом лечения, рекомендованным командой специалистов», — говорится в сообщении в Twitter МИД королевства.
Отмечается, что король поблагодарил подданных за поддержку.
Ранее сообщалось, что короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель-Азиза Аль Сауда госпитализировали из-за воспаления желчного пузыря.