Саудовский король перенёс операцию по удалению желчного пузыря

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд перенес успешную операцию по удалению желчного пузыря, он остаётся на некоторое время в больнице.

«Хранителю двух исламских святынь была сделана лапароскопическая операция по удалению желчного пузыря в больнице короля Фейсала, слава Всевышнему, она была успешной. Он проведёт некоторое время в больнице в соответствии с планом лечения, рекомендованным командой специалистов», — говорится в сообщении в Twitter МИД королевства.

Отмечается, что король поблагодарил подданных за поддержку.

Ранее сообщалось, что короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель-Азиза Аль Сауда госпитализировали из-за воспаления желчного пузыря.