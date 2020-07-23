Саудовский король перенёс операцию по удалению желчного пузыря

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Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд перенес успешную операцию по удалению желчного пузыря, он остаётся на некоторое время в больнице.
Саудовский король перенёс операцию по удалению желчного пузыря
  • Reuters

«Хранителю двух исламских святынь была сделана лапароскопическая операция по удалению желчного пузыря в больнице короля Фейсала, слава Всевышнему, она была успешной. Он проведёт некоторое время в больнице в соответствии с планом лечения, рекомендованным командой специалистов», — говорится в сообщении в Twitter МИД королевства.

Отмечается, что король поблагодарил подданных за поддержку.

Ранее сообщалось, что короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель-Азиза Аль Сауда госпитализировали из-за воспаления желчного пузыря.

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