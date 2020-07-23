Песков: границы будут открываться по принципу взаимности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что контакты по открытию российских границ в настоящее время идут, они будут открываться по принципу взаимности.

«Разумеется, открытие границ будет осуществляться на основе взаимности, как известно, контакты сейчас осуществляются, пока решений не принималось», — сказал Песков.

Он отметил, что правительство и штаб занимаются контактами с другими государствами.

«Пока мы с вами не слышали каких-либо заявлений на этот счёт от правительства России», — отметил пресс-секретарь.

Ранее в МИД Китая заявили, что Пекин поддерживает связь с Москвой по вопросу возобновления авиасообщения после уведомления о том, что Россия с 15 июля постепенно снимает ограничения на международные пассажирские авиаперевозки.