Трамп заявил о готовности первым в США опробовать вакцину от COVID-19
- Reuters
Об этом он сказал в интервью Fox News.
«Если от меня захотят этого, если посчитают, что это правильно, я бы совершенно точно стал первым или последним, кому её введут», — отметил он.
Вместе с этим Трамп добавил, что уверен в том, что если он согласится первым опробовать вакцину, то найдутся люди, которые обвинят его в эгоизме.
«Если я буду первым, все скажут: «Он такой эгоист, что захотел получить вакцину первым», — указал президент США.
Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что люди «начнут получать вакцину не раньше первой половины следующего года».
Доктор биологических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.