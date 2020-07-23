Трамп заявил о готовности первым в США опробовать вакцину от COVID-19

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что готов стать первым человеком в США, кому введут вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 после завершения её разработки.

Об этом он сказал в интервью Fox News.

«Если от меня захотят этого, если посчитают, что это правильно, я бы совершенно точно стал первым или последним, кому её введут», — отметил он.

Вместе с этим Трамп добавил, что уверен в том, что если он согласится первым опробовать вакцину, то найдутся люди, которые обвинят его в эгоизме.

«Если я буду первым, все скажут: «Он такой эгоист, что захотел получить вакцину первым», — указал президент США.

Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что люди «начнут получать вакцину не раньше первой половины следующего года».

Доктор биологических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.