СМИ сообщили о гибели 50 человек при авиаударе в Афганистане

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По меньшей мере 50 человек погибли в результате авиаудара в афганской провинции Герат.
СМИ сообщили о гибели 50 человек при авиаударе в Афганистане
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидца происшествия.

Уточняется, что удар был нанесён во время встречи членов радикального движения «Талибан»*.

«Командир талибов Кари Гулам Наби недавно был освобождён из тюрьмы Пул-э-Чархи. Его друзья собрались, чтобы приветствовать его, и произошёл авиаудар, в результате которого погибло по меньшей мере 50 человек», — сказал собеседник.

Ранее по меньшей мере шесть мирных жителей погибли и двое пострадали в результате взрыва бомбы у дороги на юге Афганистана.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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