Путин провёл телефонный разговор с премьером Греции

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Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
Путин провёл телефонный разговор с премьером Греции
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что стороны обсудили пути дальнейшего развития двустороннего взаимодействия в различных областях.

«Отмечена необходимость активизации работы Смешанной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству с акцентом на расширение договорно-правовой базы двусторонних отношений», — говорится в сообщении.

Сообщается, что «отдельное внимание было уделено проведению запланированного на 2021 год «перекрёстного» Года истории, в том числе в контексте предстоящего празднования в Греции 200-летия начала национально-освободительной борьбы за независимость».

Также в ходе беседы обсуждалась «ситуация в связи с изменением статуса храма Святой Софии в Стамбуле».

«Подчёркнуто исключительное культурное, историческое и духовное значение этого уникального объекта всемирного наследия. Отмечена важность его сохранения в качестве общечеловеческого достояния, символа мира и согласия», — сообщили в Кремле.

Кроме этого стороны затронули «ряд вопросов региональной повестки дня, включая урегулирование в Ливии и обстановку в Восточном Средиземноморье».

Ранее посол Турции в России Мехмет Самсар сообщил, что иконы и фрески собора Святой Софии будут сохранены в нынешнем виде, несмотря на смену статуса музея на мечеть.

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