В ЕС не откажутся от газа и атомной энергии в ближайшем будущем

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Замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что Евросоюз не сможет отказаться от использования природного газа и атомной энергетики в ближайшем будущем.
В ЕС не откажутся от газа и атомной энергии в ближайшем будущем
  • Reuters

«Пока переход к безуглеродной экономике не завершен, нам потребуется доступ к природному газу и атомной энергетике, чтобы, в частности, гарантировать производство необходимого количества водородного топлива», — приводит ТАСС его слова.

Тиммерманс отметил, что пока нельзя назвать дату отказа от этих источников энергии.

Ранее глава генерального директората Еврокомиссии (ЕК) по энергетике Дитте Юуул Йоргенсен заявила, что роль природного газа в Евросоюзе должна серьёзно сократиться к середине века.

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