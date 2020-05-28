В ЕК предрекли снижение значимости природного газа к середине века

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Глава генерального директората Еврокомиссии (ЕК) по энергетике Дитте Юуул Йоргенсен заявила, что роль природного газа в Евросоюзе должна серьёзно сократиться к середине века.
В ЕК предрекли снижение значимости природного газа к середине века
  • Reuters

«Я думаю, важно посмотреть на роль газа в нашем энергомиксе в долгосрочной перспективе. Ясно, что при приближении к 2050 году, к климатической нейтральности нашей экономики роль газа будет намного меньше, чем сейчас. Но это через 30 лет», — приводит РИА Новости её слова.

Йоргенсен ранее также констатировала, что ЕС не планирует отказываться от использования природного газа в ближайшие 10 лет и в обозримом будущем в целом.

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