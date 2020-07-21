Пентагон не собирается направлять военных в Портленд

Министерство обороны США не развёртывало свои подразделения в Портленде в штате Орегон для пресечения беспорядков и не собирается это делать.

«Могу вам сказать абсолютно точно, что никакие силы Министерства обороны не перебрасывались в Портленд, не находятся в процессе переброски сейчас и мы не рассматриваем возможность их переброски», — приводит ТАСС слова официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана.

По словам представителя Министерства обороны, ошибочное представление о том, что в город были введены войска, сложилось из-за того, что сотрудники других федеральных силовых ведомств, которые развёрнуты в городе, используют форму одежды, напоминающую военную.

Ранее политики-демократы и власти штата Орегон потребовали от Дональда Трампа вывести сотрудников федеральных силовых ведомств из города Портленд, где уже более 50 дней продолжаются акции протеста. Мэр города и губернатор штата заявили, что Трамп использует против демонстрантов «тайную полицию».