В Иране рассчитывают, что Ирак выдворит американский контингент

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил: Тегеран надеется, что власти Ирака в итоге принудят военных США покинуть страну.

«Иран не вмешивается в отношения Ирака и США, но ожидает, что иракские друзья знают: присутствие США в любой стране приносит коррупцию и разрушение. Иран ждёт от иракского правительства, народа и парламента решения добиваться изгнания США, потому что их присутствие вызывает нестабильность», — написал Хаменеи в Twitter.

Он также подчеркнул, что у Тегерана никогда не будет намерений вмешиваться во внутренние дела Ирака.

Ранее власти Ирана выдали ордер на арест президента США Дональда Трампа и ещё более 30 лиц, которые, по мнению иранских властей, причастны к убийству Касема Сулеймани, командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции.