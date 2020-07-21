В Иране рассчитывают, что Ирак выдворит американский контингент

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Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил: Тегеран надеется, что власти Ирака в итоге принудят военных США покинуть страну.
В Иране рассчитывают, что Ирак выдворит американский контингент
  • Reuters

«Иран не вмешивается в отношения Ирака и США, но ожидает, что иракские друзья знают: присутствие США в любой стране приносит коррупцию и разрушение. Иран ждёт от иракского правительства, народа и парламента решения добиваться изгнания США, потому что их присутствие вызывает нестабильность», — написал Хаменеи в Twitter.

Он также подчеркнул, что у Тегерана никогда не будет намерений вмешиваться во внутренние дела Ирака.

Ранее власти Ирана выдали ордер на арест президента США Дональда Трампа и ещё более 30 лиц, которые, по мнению иранских властей, причастны к убийству Касема Сулеймани, командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции.

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