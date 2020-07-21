Лавров обсудил ситуацию в Ливии с главой МИД Египта

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону ситуацию в Ливии с египетским коллегой Самехом Шукри.
Лавров обсудил ситуацию в Ливии с главой МИД Египта
  • Reuters

«В ходе беседы министры обсудили обстановку в регионе Ближнего Востока и Северной Африки с акцентом на кризис в Ливии. С обеих сторон была подтверждена безальтернативность урегулирования ситуации в этой стране», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

20 июля палата представителей Египта разрешила президенту Абделю Фаттаху ас-Сиси «принимать необходимые меры» по защите национальной безопасности, что позволит отправить войска в Ливию

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп обсудил ситуацию с египетским коллегой вокруг Ливии.

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