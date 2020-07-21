Лавров обсудил ситуацию в Ливии с главой МИД Египта
- Reuters
«В ходе беседы министры обсудили обстановку в регионе Ближнего Востока и Северной Африки с акцентом на кризис в Ливии. С обеих сторон была подтверждена безальтернативность урегулирования ситуации в этой стране», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
20 июля палата представителей Египта разрешила президенту Абделю Фаттаху ас-Сиси «принимать необходимые меры» по защите национальной безопасности, что позволит отправить войска в Ливию.
Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп обсудил ситуацию с египетским коллегой вокруг Ливии.