Трамп обсудил Ливию с президентом Египта

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Президенты США и Египта Дональд Трамп и Абдель Фаттах ас-Сиси обсудили в понедельник по телефону положение в Ливии.
Трамп обсудил Ливию с президентом Египта
  • © REUTERS/Leah Millis

«Сегодня президент Дональд Трамп говорил с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. Два лидера обсудили необходимость незамедлительной деэскалации ситуации в Ливии, в том числе посредством прекращения огня и прогресса в экономических и политических переговорах», — написал в Twitter представитель Белого дома Джадд Дир.

Также Трамп выразил надежду на достижение честного и справедливого соглашения между Египтом, Эфиопией и Суданом вокруг плотины «Великое эфиопское возрождение» на Ниле.

20 июля палата представителей Египта разрешила президенту Абделю Фаттаху ас-Сиси «принимать необходимые меры» по защите национальной безопасности, что позволит отправить войска в Ливию

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