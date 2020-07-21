Лидеры ЕС согласовали план восстановления экономики
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Глава Евросовета Шарль Мишель написал в своём Twitter, что соглашение достигнуто.
В свою очередь премьер Бельгии Софи Вильмес заявила, что ЕС «никогда не решался настолько амбициозно инвестировать в будущее».
«У нас есть хорошее соглашение... с бюджетом на 2021 — 2027 годы в €1,074 трлн евро и планом восстановления в €750 миллиардов», — написала она.
Ранее сообщалось, что лидеры стран ЕС не смогли прийти к соглашению по вопросу формирования бюджета на 2021—2027 годы по итогам первого дня саммита в Брюсселе.
19 июля они также прервали переговоры по созданию антикризисного фонда.