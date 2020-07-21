Лидеры ЕС согласовали план восстановления экономики

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Лидеры стран Европейского союза достигли договорённостей по фонду восстановления европейской экономики и бюджету на 2021 — 2027 годы.
Лидеры ЕС согласовали план восстановления экономики
  • © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Глава Евросовета Шарль Мишель написал в своём Twitter, что соглашение достигнуто.

В свою очередь премьер Бельгии Софи Вильмес заявила, что ЕС «никогда не решался настолько амбициозно инвестировать в будущее».

«У нас есть хорошее соглашение... с бюджетом на 2021 — 2027 годы в €1,074 трлн евро и планом восстановления в €750 миллиардов», — написала она.

Ранее сообщалось, что лидеры стран ЕС не смогли прийти к соглашению по вопросу формирования бюджета на 2021—2027 годы по итогам первого дня саммита в Брюсселе.

19 июля они также прервали переговоры по созданию антикризисного фонда.

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