Лидеры ЕС согласовали план восстановления экономики

Лидеры стран Европейского союза достигли договорённостей по фонду восстановления европейской экономики и бюджету на 2021 — 2027 годы.

Глава Евросовета Шарль Мишель написал в своём Twitter, что соглашение достигнуто.

В свою очередь премьер Бельгии Софи Вильмес заявила, что ЕС «никогда не решался настолько амбициозно инвестировать в будущее».

«У нас есть хорошее соглашение... с бюджетом на 2021 — 2027 годы в €1,074 трлн евро и планом восстановления в €750 миллиардов», — написала она.

Ранее сообщалось, что лидеры стран ЕС не смогли прийти к соглашению по вопросу формирования бюджета на 2021—2027 годы по итогам первого дня саммита в Брюсселе.

19 июля они также прервали переговоры по созданию антикризисного фонда.