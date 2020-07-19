Страны ЕС прервали переговоры по созданию антикризисного фонда

Лидеры стран Европейского союза прервали переговоры по созданию антикризисного фонда ЕС для поддержания пострадавшей от коронавируса экономики.

Об этом сообщил в своём Twitter пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтц.

«Пленарное заседание завершилось», — написал он.

#EUCO plenary has now ended @eucopresident will reconvene meeting tomorrow at noon pic.twitter.com/oTOiRqK1nN — Barend Leyts (@BarendLeyts) July 18, 2020

Лейтц добавил, что председатель Евросовета Шарль Мишель вновь соберёт встречу завтра.

Ранее лидеры стран Евросоюза не смогли прийти к соглашению по вопросу формирования бюджета на 2021—2027 годы по итогам первого дня саммита в Брюсселе.