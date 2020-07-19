Страны ЕС прервали переговоры по созданию антикризисного фонда
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Об этом сообщил в своём Twitter пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтц.
«Пленарное заседание завершилось», — написал он.
#EUCO plenary has now ended @eucopresident will reconvene meeting tomorrow at noon pic.twitter.com/oTOiRqK1nN— Barend Leyts (@BarendLeyts) July 18, 2020
Лейтц добавил, что председатель Евросовета Шарль Мишель вновь соберёт встречу завтра.
Ранее лидеры стран Евросоюза не смогли прийти к соглашению по вопросу формирования бюджета на 2021—2027 годы по итогам первого дня саммита в Брюсселе.