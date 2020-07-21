Экс-президент Эквадора оценил приостановку деятельности его партии

Бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа в интервью RT прокомментировал решение Национального избирательного совета Эквадора о приостановке деятельности партии «Сила социального взаимодействия» (Fuerza Compromiso Social), лидером которой он является.

В связи с решением Национального избирательного совета партия Корреа не сможет принимать участие в предстоящих президентских выборах в Эквадоре в 2021 году.

Корреа отметил, что его партия является «главной политической силой в Эквадоре», в прошлом году она собрала миллионы голосов.

«В какой демократии возможно исключить за 7 месяцев до выборов, которые состоятся 7 февраля 2021 года, главную политическую силу страны? Три другие партии — просто для отвода глаз, вместе они не наберут и 5% голосов, в то время как у нас 30%», — заявил он.

По его словам, исключение его партии из выборов является «предвыборными махинациями, нарушением конституционных норм и диктатурой».

Корреа добавил, что «Сила социального взаимодействия» будет обращаться во все возможные инстанции в Эквадоре и уже направляет обращения в международные организации.

«Но всё это — политика. Как только изменится политическая ситуация, изменится и всё остальное», — сказал он.

В ноябре 2019 года Корреа назвал отключение RT от вещания в Эквадоре цензурой.