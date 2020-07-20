Пять детей погибли в результате ДТП во французском Дроме
- © REUTERS/Gonzalo Fuentes
Как сообщает радиостанция, автомобиль Renault Scenic, в котором находились девять человек из одной семьи, вылетел с дороги, перевернулся и загорелся.
Четверым взрослым удалось выбраться из машины, все они находятся в критическом состоянии. К месту происшествия были направлены более 50 пожарных и три вертолёта, чтобы госпитализировать пострадавших.
Начато расследование инцидента. По предварительным данным, у автомобиля были неисправны тормоза.
В феврале в Германии 29-летний местный житель наехал на толпу во время карнавала в городе Фолькмарзен, тогда пострадало более 60 человек.
Как заявили в полиции, мужчина действовал умышленно.