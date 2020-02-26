Число пострадавших при наезде машины на толпу в Германии превысило 60

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Число пострадавших при наезде на толпу зрителей во время карнавала в городе Фолькмарзен выросло до 61. Об этом информирует полиция Северного Гессена.
Число пострадавших при наезде машины на толпу в Германии превысило 60
  • Reuters

«На данном этапе расследования известно о 61 пострадавшем, в том числе с серьёзными ранениями, в возрасте от двух до 85 лет. Среди потерпевших 20 детей», — говорится в сообщении.

В полиции отметили, что расследование продолжается, в настоящее время мотив водителя не установлен.

Ранее сообщалось, что при наезде на толпу в Германии пострадали 18 детей, всего 35 человек находятся на лечении.

Как заявили в полиции, водитель, совершивший наезд, действовал умышленно. 29-летний местный житель, гражданин Германии, подозревается в покушении на убийство.

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