Число пострадавших при наезде машины на толпу в Германии превысило 60

Число пострадавших при наезде на толпу зрителей во время карнавала в городе Фолькмарзен выросло до 61. Об этом информирует полиция Северного Гессена.

«На данном этапе расследования известно о 61 пострадавшем, в том числе с серьёзными ранениями, в возрасте от двух до 85 лет. Среди потерпевших 20 детей», — говорится в сообщении.

В полиции отметили, что расследование продолжается, в настоящее время мотив водителя не установлен.

Ранее сообщалось, что при наезде на толпу в Германии пострадали 18 детей, всего 35 человек находятся на лечении.

Как заявили в полиции, водитель, совершивший наезд, действовал умышленно. 29-летний местный житель, гражданин Германии, подозревается в покушении на убийство.