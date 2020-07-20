МИД России опроверг утверждения о якобы разногласиях Москвы и Дамаска

В МИД России опровергли утверждения о якобы снижении доверия между Москвой и Дамаском. Как заявил замминистра иностранных дел Михаил Богданов, такие вбросы нацелены на искажение представлений о российско-сирийских отношениях.

«За различного рода спекуляциями о якобы имеющих место разногласиях между Москвой и Дамаском в действительности ничего не стоит. Подобного рода искусственно раздутые информационные вбросы нацелены на формирование искажённого представления о российско-сирийских отношениях и специально разыгрываются враждебно настроенными к обеим странам сторонами», — сказал он в интервью египетской газете «Аль-Ахрам».

Богданов подчеркнул, что впредь отношения с Сирией «будут строиться на взаимоуважительной, равноправной основе при строгом соблюдении международных и двусторонних обязательств».

Говоря о торгово-экономическом сотрудничестве, замминистра отметил, что российский частный бизнес проявляет интерес к сирийскому рынку.

«Думаю, что на сегодняшний день, помимо России, неплохие со всех точек зрения возможности открываются в Сирии для белорусских, иранских, китайских и индийских компаний, а также для арабского капитала. Ведь Сирия всегда была и остаётся неотъемлемой частью арабского мира», — заключил он. Слова Богданова приводит пресс-служба МИД.

1 июля российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает проект совместного заявления с Ираном и Турцией, в котором отражаются подходы трёх государств в отношении дальнейших шагов на сирийском направлении.