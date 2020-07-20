МИД России опроверг утверждения о якобы разногласиях Москвы и Дамаска

Короткая ссылка
В МИД России опровергли утверждения о якобы снижении доверия между Москвой и Дамаском. Как заявил замминистра иностранных дел Михаил Богданов, такие вбросы нацелены на искажение представлений о российско-сирийских отношениях.
МИД России опроверг утверждения о якобы разногласиях Москвы и Дамаска
  • РИА Новости

«За различного рода спекуляциями о якобы имеющих место разногласиях между Москвой и Дамаском в действительности ничего не стоит. Подобного рода искусственно раздутые информационные вбросы нацелены на формирование искажённого представления о российско-сирийских отношениях и специально разыгрываются враждебно настроенными к обеим странам сторонами», — сказал он в интервью египетской газете «Аль-Ахрам».

Богданов подчеркнул, что впредь отношения с Сирией «будут строиться на взаимоуважительной, равноправной основе при строгом соблюдении международных и двусторонних обязательств».

Говоря о торгово-экономическом сотрудничестве, замминистра отметил, что российский частный бизнес проявляет интерес к сирийскому рынку. 

«Думаю, что на сегодняшний день, помимо России, неплохие со всех точек зрения возможности открываются в Сирии для белорусских, иранских, китайских и индийских компаний, а также для арабского капитала. Ведь Сирия всегда была и остаётся неотъемлемой частью арабского мира», — заключил он. Слова Богданова приводит пресс-служба МИД.

1 июля российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает проект совместного заявления с Ираном и Турцией, в котором отражаются подходы трёх государств в отношении дальнейших шагов на сирийском направлении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить