В Британии за сутки выявили более 700 случаев коронавируса

В Великобритании за сутки выявили 726 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте британского правительства.

Всего в стране было зарегистрировано 294 792 случая инфицирования COVID-19.

Ранее СМИ сообщали, что в Британии решили временно прекратить обновлять данные о суточном приросте новых смертей от коронавируса. Власти пошли на этот шаг из-за возможного некорректного учёта летальных случаев.

14 июля власти Великобритании заявили, что с 24 июля в Англии станет обязательным ношение медмасок в магазинах.