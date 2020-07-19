В Британии за сутки выявили более 700 случаев коронавируса
- Reuters
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте британского правительства.
Всего в стране было зарегистрировано 294 792 случая инфицирования COVID-19.
Ранее СМИ сообщали, что в Британии решили временно прекратить обновлять данные о суточном приросте новых смертей от коронавируса. Власти пошли на этот шаг из-за возможного некорректного учёта летальных случаев.
14 июля власти Великобритании заявили, что с 24 июля в Англии станет обязательным ношение медмасок в магазинах.