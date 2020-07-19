Эсминец США USS Porter направился в Чёрное море
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Об этом сообщила пресс-служба 6-го флота ВМС США.
«Ракетный эсминец USS Porter класса Arleigh Burke начал 19 июля 2020 года переход в Чёрное море для повышения региональной стабильности на море путём участия в проводимых США и Украиной 20-х учениях Sea Breeze 2020», — указано в заявлении.
Манёвры состоятся с 20 по 26 июля, в них будут участвовать порядка 2 тыс. военнослужащих, также будут задействованы 27 кораблей и 19 самолётов из девяти стран.
7 июля эсминец USS Porter начал переход из Чёрного моря в Средиземное.