Эсминец США USS Porter направился в Чёрное море 

Эсминец Военно-морских сил США USS Porter направился в Чёрное море, чтобы принять участие в совместных с Украиной учениях Sea Breeze 2020.

Об этом сообщила пресс-служба 6-го флота ВМС США.

«Ракетный эсминец USS Porter класса Arleigh Burke начал 19 июля 2020 года переход в Чёрное море для повышения региональной стабильности на море путём участия в проводимых США и Украиной 20-х учениях Sea Breeze 2020», — указано в заявлении.

Манёвры состоятся с 20 по 26 июля, в них будут участвовать порядка 2 тыс. военнослужащих, также будут задействованы 27 кораблей и 19 самолётов из девяти стран.

7 июля эсминец USS Porter начал переход из Чёрного моря в Средиземное.