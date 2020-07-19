Ким Чен Ын обсудил с военными боеготовность армии КНДР

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Лидер КНДР Ким Чен Ын провёл заседание Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи (ТПК), в ходе которого была обсуждена боеготовность армии страны.
Ким Чен Ын обсудил с военными боеготовность армии КНДР
  • Reuters
  • © KCNA

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что был затронут ряд тем, связанных с назначениями и увольнениями в рядах армейского командного состава.

«После этого состоялась закрытая часть заседания, посвящённая проверке боеготовности армейских подразделений», — сказано в тексте.

Ранее заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи заявила, что в Пхеньяне не видят необходимости в возобновлении переговорного процесса с Вашингтоном.

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