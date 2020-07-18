ФРГ, Италия, Франция рассмотрят санкции за нарушение эмбарго в Ливии

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Германия, Италия и Франция изучат возможность введения санкций за нарушение военного эмбарго в Ливии.
ФРГ, Италия, Франция рассмотрят санкции за нарушение эмбарго в Ливии
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Об этом говорится в заявлении лидеров трёх стран.

«Мы готовы рассмотреть вопрос о введении санкций в случае продолжения нарушений эмбарго на море, на суше или в воздухе», — приводит РИА Новости заявление.

В документе отмечается, что стороны в этой связи ожидают предложений от Еврокомиссии.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и его коллега из ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян высказались за прекращение боёв в Ливии.

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