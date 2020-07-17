Лавров и глава МИД ОАЭ высказались за прекращение боёв в Ливии

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его коллега из ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян высказались за прекращение боёв в Ливии.
Лавров и глава МИД ОАЭ высказались за прекращение боёв в Ливии
  • РИА Новости

«При рассмотрении складывающейся на Ближнем Востоке и севере Африки ситуации было высказано общее мнение в пользу скорейшего прекращения боевых действий и комплексного политического урегулирования конфликтов в Ливии и других горячих точках региона», — говорится в сообщении российского МИД.

Министры также обсудили актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки.

Ранее Лавров и глава МИД Китая Ван И провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили в том числе подготовку к саммиту государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН.

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