Лавров и глава МИД ОАЭ высказались за прекращение боёв в Ливии
- РИА Новости
«При рассмотрении складывающейся на Ближнем Востоке и севере Африки ситуации было высказано общее мнение в пользу скорейшего прекращения боевых действий и комплексного политического урегулирования конфликтов в Ливии и других горячих точках региона», — говорится в сообщении российского МИД.
Министры также обсудили актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки.
Ранее Лавров и глава МИД Китая Ван И провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили в том числе подготовку к саммиту государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН.