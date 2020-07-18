Премьер Франции направится на место пожара в соборе в Нанте

Французский премьер-министр Жан Кастекс вместе с министром внутренних дел Жеральдом Дарманеном и министром культуры Розелином Башло направятся на место пожара в соборе Святых Петра и Павла в Нанте.

Об этом он написал в своём Twitter.

«Я отправлюсь сегодня во второй половине дня на место вместе с министром внутренних дел и министром культуры», — заявил Кастекс.

Президент Франции Эммануэль Макрон в своём Twitter выразил слова поддержки пожарным, которые «рискуют, чтобы спасти эту готическую жемчужину».

Ранее сообщалось, что в Нанте произошёл пожар в соборе Святых Петра и Павла — одном из крупнейших готических соборов Франции. Строительство собора началось в XV веке.