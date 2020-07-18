Премьер Франции направится на место пожара в соборе в Нанте
- Reuters
Об этом он написал в своём Twitter.
«Я отправлюсь сегодня во второй половине дня на место вместе с министром внутренних дел и министром культуры», — заявил Кастекс.
Президент Франции Эммануэль Макрон в своём Twitter выразил слова поддержки пожарным, которые «рискуют, чтобы спасти эту готическую жемчужину».
Ранее сообщалось, что в Нанте произошёл пожар в соборе Святых Петра и Павла — одном из крупнейших готических соборов Франции. Строительство собора началось в XV веке.