Во Франции произошёл пожар в соборе Святых Петра и Павла

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На западе Франции в городе Нанте произошёл пожар в кафедральном соборе Святых Петра и Павла — одном из крупнейших готических соборов страны, строительство которого началось в XV веке.
Во Франции произошёл пожар в соборе Святых Петра и Павла
  • Reuters

Об этом сообщил RT France.

Пожар произошёл утром 18 июля. Причины произошедшего пока неизвестны.

Федерация пожарных Франции опубликовала в своём Twitter видео с места пожара и пожелала мужества коллегам, которые занимаются тушением возгорания.

В апреле 2019 года в парижском соборе Нотр-Дам произошёл крупный пожар, который продолжался более 12 часов. 

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