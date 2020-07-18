Во Франции произошёл пожар в соборе Святых Петра и Павла
- Reuters
Об этом сообщил RT France.
Пожар произошёл утром 18 июля. Причины произошедшего пока неизвестны.
Федерация пожарных Франции опубликовала в своём Twitter видео с места пожара и пожелала мужества коллегам, которые занимаются тушением возгорания.
#Nantes | Courage aux sapeurs-#pompiers du @SDIS44 engagés sur l’#incendie à la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de #Nantes.— Pompiers de France (@PompiersFR) July 18, 2020
Protéger, secourir et sauver. pic.twitter.com/z8ZaigcI3s
В апреле 2019 года в парижском соборе Нотр-Дам произошёл крупный пожар, который продолжался более 12 часов.