США ввели санкции против сына президента Никарагуа

Соединённые Штаты вводят санкции против сына президента Никарагуа Даниэля Ортеги — Хуана Карлоса Ортеги Мурильо.

Также американский Минфин вводит ограничения против двух связанных с сыном президента Никарагуа компаний.

«Президент Ортега и его коррумпированный круг приближенных ставят собственную власть и благополучие выше потребностей жителей Никарагуа», — заявили в Минфине.

В мае США ввели санкции против министра финансов Никарагуа Ивана Адольфо Акосты Монтальвана и командующего Вооружёнными силами страны Хулио Сесара Авилеса Кастильо.

В феврале 2019 года советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что дни правления Даниэля Ортеги сочтены.