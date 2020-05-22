США ввели санкции против чиновников из Никарагуа

Министерство финансов США сообщило о введении санкций против двух высокопоставленных чиновников из Никарагуа.

Об этом говорится на странице американского ведомства.

Отмечается, что ограничения введены против министра финансов Никарагуа Ивана Адольфо Акосты Монтальвана и командующего вооружёнными силами страны Хулио Сесара Авилеса Кастильо.

«Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США вносит в санкционные списки двух чиновников правительства Никарагуа — Хулио Сесара Авилеса Кастильо и Ивана Адольфо Акосту Монтальвана — за поддержку коррумпированного режима (Даниэля) Ортеги», — говорится в заявлении.

Ранее Соединённые Штаты ввели санкции против девяти граждан и трёх организаций Ирана, связанных с правоохранительными органами и системой исполнения наказаний страны.