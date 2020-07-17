Почти 100 польских военных вернулись из Афганистана с COVID-19

Короткая ссылка
Почти 100 польских военнослужащих вернулись из Афганистана инфицированными коронавирусом.
Почти 100 польских военных вернулись из Афганистана с COVID-19
  • Reuters

«В ходе последней ротации польского военного контингента из Афганистана было выявлено 99 случаев заболевания коронавирусом», — приводит TVN24 слова пресс-секретаря генерального штаба Вооружённых сил Польши Марека Павляка.

По его словам, у большинства инфицированных болезнь протекает бессимптомно, они находятся на карантине в трёх изоляторах в различных частях Польши.

Четыре человека госпитализированы.

Ранее сообщалось о приостановке работ угольных шахт в Польше из-за коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить