Почти 100 польских военных вернулись из Афганистана с COVID-19

Почти 100 польских военнослужащих вернулись из Афганистана инфицированными коронавирусом.

«В ходе последней ротации польского военного контингента из Афганистана было выявлено 99 случаев заболевания коронавирусом», — приводит TVN24 слова пресс-секретаря генерального штаба Вооружённых сил Польши Марека Павляка.

По его словам, у большинства инфицированных болезнь протекает бессимптомно, они находятся на карантине в трёх изоляторах в различных частях Польши.

Четыре человека госпитализированы.

Ранее сообщалось о приостановке работ угольных шахт в Польше из-за коронавируса.