В Польше приостановят работу угольных шахт из-за коронавируса
- Reuters
Об этом сообщает PAP со ссылкой на вице-премьера, министра государственных активов Польши Яцека Сасина.
«С завтрашнего дня мы останавливаем добычу, работу на двух шахтах Ястшембской горнодобывающей компании и десяти шахтах Польской горнодобывающей группы», — сказал министр.
Шахтёры не будут работать три недели, они должны получить зарплату за период простоя в полном объёме. В Польше около 5 тыс. шахтёров заражены коронавирусом.
Ранее сообщалось, что вице-спикер сената Польши ушёл в отставку, чтобы работать врачом.