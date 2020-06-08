В Польше приостановят работу угольных шахт из-за коронавируса

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В Польше будет приостановлена работа 12 угледобывающих шахт из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
В Польше приостановят работу угольных шахт из-за коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщает PAP со ссылкой на вице-премьера, министра государственных активов Польши Яцека Сасина.

«С завтрашнего дня мы останавливаем добычу, работу на двух шахтах Ястшембской горнодобывающей компании и десяти шахтах Польской горнодобывающей группы», — сказал министр.

Шахтёры не будут работать три недели, они должны получить зарплату за период простоя в полном объёме. В Польше около 5 тыс. шахтёров заражены коронавирусом.

Ранее сообщалось, что вице-спикер сената Польши ушёл в отставку, чтобы работать врачом.

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