В Афганистане восемь жителей погибли при обстреле ВС Пакистана

Восемь жителей погибли и 11 получили ранения в провинции Кунар на востоке Афганистана в результате миномётного обстрела вооружённых сил Пакистана, сообщили афганские власти.

По данным властей, военные Пакистана попытались установить новые контрольно-пропускные пункты в округе Саркано, однако ВС Афганистана воспрепятствовали этому, что привело к открытию огня.

«Пакистанские ВС прибыли на вертолёте, и они намеревались создать контрольно-пропускные пункты, наши силы безопасности не допустили этого — и затем началось столкновение», — цитирует члена совета провинции Дина Мохаммада Сафаи Tolo News.

В ходе перестрелки погибли несколько афганских военных и было уничтожено несколько КПП Афганистана.

В мае при нападении боевиков на больницу в Кабуле погибли пять человек, четверо получили ранения.