МИД ответил на заявления о «вмешательстве» России в британские выборы

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Обвинения Лондона в адрес Москвы о «вмешательстве» в парламентские выборы в Великобритании в 2019 году ничем не обоснованы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
МИД ответил на заявления о «вмешательстве» России в британские выборы
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«Заявление настолько туманно и противоречиво, что понять его практически невозможно. Если неуместно говорить, так не говорите. Если говорите, то предъявляйте факты», — сказала дипломат на брифинге.

Она отметила, что «с одной стороны, доказательств нет, а с другой, говорится о возможных ответных мерах».

«Это взаимоисключающие вещи. Такое впечатление, что начинается очередной виток тактики highly likely», — подчеркнула Захарова.

Ранее британский министр иностранных дел Доминик Рааб в письменном заявлении в парламент указал, что Россия «почти наверняка» пыталась вмешаться в выборы 2019 года.

В Кремле заявили, что не приемлют очередные голословные обвинения во «вмешательстве».

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