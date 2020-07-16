ЕС сократил список безопасных для открытия границ стран

Совет ЕС обновил список стран, с которыми рекомендовано снять ограничения на необязательные поездки в Евросоюз. Из него исключены Сербия и Черногория.

В настоящее время в перечне 12 стран: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай.

13-м государством, с которым границы потенциально можно открыть, является Китай, однако в его отношении действует требование взаимности — Пекин должен синхронно открыть границы для ЕС, на что он пока пойти не готов.

Ранее глава представительства ЕС в Москве Маркус Эдерер заявил, что говорить о включении России в список стран для открытия границ с блоком пока рано.