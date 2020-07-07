Посол ЕС оценил возможность открытия границ для россиян

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Глава представительства Евросоюза в Москве Маркус Эдерер заявил, что говорить о включении России в список стран для открытия границ с ЕС пока рано.
Посол ЕС оценил возможность открытия границ для россиян
  • РИА Новости

«Пересмотр списка будет проводиться в середине июля. И сейчас, наверное, преждевременно предсказывать результаты», — цитирует дипломата ТАСС.

По его словам, данный перечень составляется на основании предложений Еврокомиссии с учётом ряда критериев.

Во-первых, пояснил он, учитывается эпидемиологическая ситуация в стране — она должна быть близка к ситуации в ЕС.

«Во-вторых, стабильность или снижение числа заражений за последние 14 дней. И последний критерий — общие меры по реагированию на коронавирусную инфекцию в той или иной стране», — добавил дипломат.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что остаётся неясным, когда иностранные партнёры начнут открывать свои границы для россиян.

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