Британия ужесточит контроль въезда в страну осуждённых лиц

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Британские власти могут запретить въезд в страну иностранцам, которые на родине были осуждены на срок от одного года тюрьмы.
Британия ужесточит контроль въезда в страну осуждённых лиц
  • Reuters

Такое требование включено в новые иммиграционные правила Великобритании.

«Лицам, намеревающимся въехать в Великобританию, может быть в этом отказано, если им было назначено наказание, связанное с лишением свободы на срок как минимум 12 месяцев», — говорится в документе.

Также в страну могут не пустить людей, которые «совершили преступление, повлёкшее серьёзный ущерб», если они являются рецидивистами, которые демонстрируют неуважение к закону и если их поведение «не способствует общественному благу».

В октябре 2019 года королева Великобритании Елизавета II заявила, что британское правительство изменит миграционное законодательство после брексита.

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