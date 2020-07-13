Путин пожелал выздоровления заболевшему коронавирусом Болсонару

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Президент России Владимир Путин направил своему бразильскому коллеге Жаиру Болсонару, который заболел коронавирусом, телеграмму с пожеланием скорейшего выздоровления.
Путин пожелал выздоровления заболевшему коронавирусом Болсонару
  • РИА Новости

«Хотел бы выразить вам искренние слова поддержки и пожелания скорейшего и полного выздоровления», — говорится в тексте телеграммы, размещённой на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что рассчитывает на продолжение конструктивного диалога и продуктивной совместной работы.

«Уверен, что присущие вам жизненная энергия и стойкость помогут победить опасное заболевание», — добавил он.

Ранее Болсонару рассказал о своём состоянии и пообещал, что будет жить ещё долго.

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