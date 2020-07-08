Заболевший коронавирусом Болсонару рассказал о самочувствии

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Заболевший коронавирусом президент Бразилии Жаир Болсонару рассказал о своём состоянии и пообещал, что будет жить ещё долго.
Заболевший коронавирусом Болсонару рассказал о самочувствии
  • Reuters

«Тем, кто «болеет» против гидроксихлорохина, я с сожалением сообщаю, что принимаю его и чувствую себя очень хорошо и с божьей милостью буду жить ещё долго», — написал бразильский лидер в Twitter.

7 июля Болсонару заявил, что сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19 после того, как у него появились симптомы болезни.

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