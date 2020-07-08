Заболевший коронавирусом Болсонару рассказал о самочувствии

Заболевший коронавирусом президент Бразилии Жаир Болсонару рассказал о своём состоянии и пообещал, что будет жить ещё долго.

«Тем, кто «болеет» против гидроксихлорохина, я с сожалением сообщаю, что принимаю его и чувствую себя очень хорошо и с божьей милостью буду жить ещё долго», — написал бразильский лидер в Twitter.

D- Aos que torcem contra a Hidroxicloroquina, mas não apresentam alternativas, lamento informar que estou muito bem com seu uso e, com a graça de Deus, viverei ainda por muito tempo. pic.twitter.com/koydDXoHUT — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 8, 2020

7 июля Болсонару заявил, что сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19 после того, как у него появились симптомы болезни.