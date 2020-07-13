Китай ввёл санкции против американских законодателей

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Китай вводит санкции в отношении американских законодателей в ответ на меры США против официальных лиц Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Китай ввёл санкции против американских законодателей
  • Reuters

«В ответ на эти неправомерные действия США Китай принял решение с сегодняшнего дня ввести санкции в отношении комитета по вопросам Китая конгресса США, в отношении посла США по вопросам международной религиозной свободы Госдепартамента США Сэма Браунбека, сенаторов Марко Рубио и Теда Круза, а также конгрессмена Криса Смита», — цитирует дипломата РИА Новости.

Она отметила, что действия Вашингтона являются «грубым вмешательством во внутренние дела» и нарушают основополагающие принципы международных отношений.

Как подчеркнули в ведомстве, Пекин категорически это осуждает и выражает решительный протест.

Ранее Соединённые Штаты ввели санкционные меры против управления общественной безопасности Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) Китая за «нарушения прав человека». Китайские власти пообещали контрмеры.

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