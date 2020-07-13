В Венгрии заявили о готовности открыть границы для россиян

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Власти Венгрии заявили о готовности открыть границы страны для россиян с 15 июля. При этом въезжающие должны выполнить определённое условие.
В Венгрии заявили о готовности открыть границы для россиян
  • © REUTERS/Bernadett Szabo

Газета «Известия» сообщает, что венгерское посольство в Москве на своей странице в Facebook указало, что Россия попала в «жёлтый» список, подготовленный эпидемиологическими властями Венгрии.

Это означает, что россияне могут попасть в Венгрию при наличии справок, подтверждающих отрицательный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19 или же при готовности пройти 14-дневный карантин.

«Если нет подозрения на коронавирус, требуется обязательный карантин на 14 дней. Избежать карантина можно только в случае, если два теста на наличие коронавируса за последние пять дней (с разницей в 48 часов) покажут отрицательный результат», — указывает дипмиссия.

Соответствующий документ должен быть на венгерском или английском языке.

Уточняется, что власти оставляют за собой право отказать во въезде иностранцам с подозрением на коронавирус.

Ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что снятие ограничений на международное авиасообщение в России может начаться 15 июля.

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