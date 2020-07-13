У министра экономики Боливии обнаружили коронавирус
- Reuters
Как сообщает ТАСС, об этом он сказал в видеообращении, опубликованном на его странице в Twitter.
«Я сдал анализы, первые результаты которых показали наличие COVID-19. В связи с этим врачи решили госпитализировать меня для наблюдения за развитием симптомов», — указал министр.
He dado positivo a COVID-19, me encuentro bien. Con la ayuda de Dios saldremos adelante, y juntos seguiremos trabajando por la economía de las familias bolivianas. pic.twitter.com/lbB1wQI4zP— Oscar Ortiz Antelo (@OscarOrtizA) July 12, 2020
Также Ортис добавил, что «чувствует себя хорошо», хотя и обратился к врачам из-за слабости и боли в мышцах.
Ранее сообщалось, что у временно исполняющей обязанности президента Боливии Жанин Аньес, главы боливийского парламента Эвы Копа, главы Центробанка Боливии Гильермо Ортиса выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.