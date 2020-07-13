У министра экономики Боливии обнаружили коронавирус

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Министр экономики и государственных финансов Боливии Оскар Ортис заявил, что медики диагностировали у него коронавирусную инфекцию COVID-19.
У министра экономики Боливии обнаружили коронавирус
  • Reuters

Как сообщает ТАСС, об этом он сказал в видеообращении, опубликованном на его странице в Twitter.

«Я сдал анализы, первые результаты которых показали наличие COVID-19. В связи с этим врачи решили госпитализировать меня для наблюдения за развитием симптомов», — указал министр.

Также Ортис добавил, что «чувствует себя хорошо», хотя и обратился к врачам из-за слабости и боли в мышцах.

Ранее сообщалось, что у временно исполняющей обязанности президента Боливии Жанин Аньес, главы боливийского парламента Эвы Копа, главы Центробанка Боливии Гильермо Ортиса выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.

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