У министра экономики Боливии обнаружили коронавирус

Министр экономики и государственных финансов Боливии Оскар Ортис заявил, что медики диагностировали у него коронавирусную инфекцию COVID-19.

Как сообщает ТАСС, об этом он сказал в видеообращении, опубликованном на его странице в Twitter.

«Я сдал анализы, первые результаты которых показали наличие COVID-19. В связи с этим врачи решили госпитализировать меня для наблюдения за развитием симптомов», — указал министр.

He dado positivo a COVID-19, me encuentro bien. Con la ayuda de Dios saldremos adelante, y juntos seguiremos trabajando por la economía de las familias bolivianas. pic.twitter.com/lbB1wQI4zP — Oscar Ortiz Antelo (@OscarOrtizA) July 12, 2020

Также Ортис добавил, что «чувствует себя хорошо», хотя и обратился к врачам из-за слабости и боли в мышцах.

Ранее сообщалось, что у временно исполняющей обязанности президента Боливии Жанин Аньес, главы боливийского парламента Эвы Копа, главы Центробанка Боливии Гильермо Ортиса выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.