У главы Центробанка Боливии выявили коронавирус
- Reuters
Об этом говорится на сайте боливийского регулятора.
«Центробанк Боливии сообщает, что 6 июля стало известно о положительном результате теста председателя ЦБ Гильермо Ортиса на коронавирус», — отметили в пресс-службе.
Уточняется, что в соответствии с протоколами по биобезопасности он находится на карантине у себя дома и получает медицинскую помощь.
Ранее медики обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19 у главы администрации президента Боливии Йерко Нуньеса.