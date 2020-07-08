У главы Центробанка Боливии выявили коронавирус

Боливийские медики выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у главы Центробанка латиноамериканского государства Гильермо Ортиса.

Об этом говорится на сайте боливийского регулятора.

«Центробанк Боливии сообщает, что 6 июля стало известно о положительном результате теста председателя ЦБ Гильермо Ортиса на коронавирус», — отметили в пресс-службе.

Уточняется, что в соответствии с протоколами по биобезопасности он находится на карантине у себя дома и получает медицинскую помощь.

Ранее медики обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19 у главы администрации президента Боливии Йерко Нуньеса.