У главы Центробанка Боливии выявили коронавирус

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Боливийские медики выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у главы Центробанка латиноамериканского государства Гильермо Ортиса.
У главы Центробанка Боливии выявили коронавирус
  • Reuters

Об этом говорится на сайте боливийского регулятора.

«Центробанк Боливии сообщает, что 6 июля стало известно о положительном результате теста председателя ЦБ Гильермо Ортиса на коронавирус», — отметили в пресс-службе.

Уточняется, что в соответствии с протоколами по биобезопасности он находится на карантине у себя дома и получает медицинскую помощь.

Ранее медики обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19 у главы администрации президента Боливии Йерко Нуньеса.

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