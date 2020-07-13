Вучич прокомментировал новые протесты в Белграде

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Президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала Pink прокомментировал новые протесты в Белграде.
Вучич прокомментировал новые протесты в Белграде
  • Reuters

«Не нужны бессмысленные собрания. Сегодня вечером нет и 500 человек, значит, заражение будет меньше. Прошлой ночью их было около 1 тыс.», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он добавил, что если люди в Сербии смогут вести себя дисциплинированно, то стране удастся победить коронавирус.

Ранее сообщалось, что несколько человек были задержаны полицией у здания парламента в Белграде после завершения протестной акции в ночь на 12 июля.

9 июля министр обороны Сербии Александр Вулин назвал беспорядки попыткой начать гражданскую войну.

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