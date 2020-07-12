Во Флориде за сутки выявили более 15 тысяч новых случаев коронавируса
- Reuters
Об этом сообщает Associated Press.
Также зарегистрировано 45 летальных случаев среди людей с коронавирусом.
Florida reported the largest single-day increase in positive coronavirus cases in any one state since the beginning of the pandemic, with 15,300 new confirmed cases. https://t.co/jLFe0KCWl3— The Associated Press (@AP) July 12, 2020
Всего в штате зафиксировано 269 811 случаев заболевания.
Как 12 июля заявили в ВОЗ, в мире за сутки выявлено 230 370 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 и 5285 летальных исходов от последствий заболевания, сообщили во Всемирной организации здравоохранения.
Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович отметила усиление пандемии коронавируса на глобальном уровне.