Во Флориде за сутки выявили более 15 тысяч новых случаев коронавируса

Власти американского штата Флорида сообщили о рекордном показателе выявленных случаев коронавируса за сутки. Как отметили в департаменте здравоохранения, зафиксировано 15 299 новых случаев заболевания.

Reuters