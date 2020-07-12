Во Флориде за сутки выявили более 15 тысяч новых случаев коронавируса

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Власти американского штата Флорида сообщили о рекордном показателе выявленных случаев коронавируса за сутки. Как отметили в департаменте здравоохранения, зафиксировано 15 299 новых случаев заболевания.
Во Флориде за сутки выявили более 15 тысяч новых случаев коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщает Associated Press.

Также зарегистрировано 45 летальных случаев среди людей с коронавирусом.

Всего в штате зафиксировано 269 811 случаев заболевания.

Как 12 июля заявили в ВОЗ, в мире за сутки выявлено 230 370 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 и 5285 летальных исходов от последствий заболевания, сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович отметила усиление пандемии коронавируса на глобальном уровне.

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