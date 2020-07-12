Трамп рассказал о своей привычке играть в гольф

Президент США Дональд Трамп рассказал, что иногда ему удаётся выполнять работу на поле для гольфа. По словам американского лидера, бывший глава государства Барак Обама играл в гольф чаще и дольше, однако СМИ не жаловались на него.

Как отметил Трамп, когда он упражняется на поле для гольфа, CNN, создающий «фейковые новости», и другие представители СМИ «паркуются, где только можно, чтобы сфотографировать» его и прокричать: «Президент Трамп играет в гольф!»

«На самом деле я играю очень быстро, много работаю на поле для гольфа, иногда выполняю небольшие упражнения», — написал он в Twitter.

В феврале 2019 года газета The Washington Post сообщила, что Трамп установил в Белом доме симулятор для игры в гольф размером с комнату.

Также спортивный журналист Рик Рейли, автор книги Commander in Cheat: How Golf Explains Trump, заявил, что президент США постоянно обманывает соперников во время игры в гольф.