В Германии полиция ищет сбежавшего в лес с луком и стрелами мужчину

Короткая ссылка
В немецком Баден-Вюртемберге полиция разыскивает мужчину, который вооружён луком, стрелами, пистолетом и ножом.
В Германии полиция ищет сбежавшего в лес с луком и стрелами мужчину
  • Reuters

Об этом сообщили в управлении полиции Оффенбурга.

Как отметили очевидцы, мужчина одет в камуфляжный костюм. Уточняется, что подозреваемый сумел разоружить полицейских и скрыться в лесу.

«Пока нельзя точно установить, находится ли вооружённый в особенном психологическом состоянии и какая угроза от него исходит», — говорится в заявлении полиции.

В мае на индонезийском острове Суматра четыре человека с самурайскими мечами напали на участок полиции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить