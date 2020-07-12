В Германии полиция ищет сбежавшего в лес с луком и стрелами мужчину

В немецком Баден-Вюртемберге полиция разыскивает мужчину, который вооружён луком, стрелами, пистолетом и ножом.

Об этом сообщили в управлении полиции Оффенбурга.

Как отметили очевидцы, мужчина одет в камуфляжный костюм. Уточняется, что подозреваемый сумел разоружить полицейских и скрыться в лесу.

«Пока нельзя точно установить, находится ли вооружённый в особенном психологическом состоянии и какая угроза от него исходит», — говорится в заявлении полиции.

В мае на индонезийском острове Суматра четыре человека с самурайскими мечами напали на участок полиции.