В Германии полиция ищет сбежавшего в лес с луком и стрелами мужчину
- Reuters
Об этом сообщили в управлении полиции Оффенбурга.
Как отметили очевидцы, мужчина одет в камуфляжный костюм. Уточняется, что подозреваемый сумел разоружить полицейских и скрыться в лесу.
«Пока нельзя точно установить, находится ли вооружённый в особенном психологическом состоянии и какая угроза от него исходит», — говорится в заявлении полиции.
В мае на индонезийском острове Суматра четыре человека с самурайскими мечами напали на участок полиции.