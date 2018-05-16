Вооружённые самурайскими мечами мужчины напали на полицейский участок в Индонезии
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Отмечается, что в результате инцидента погиб один полицейский, ещё двое пострадали.
Как уточняется, нападавшие были ликвидированы сотрудниками правоохранительных органов.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что взрывы произошли в трёх христианских церквях в Индонезии. В результате инцидентов погибли по меньшей мере 11 человек, более 40 получили ранения.