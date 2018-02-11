Мужчина с мечом напал на прихожан церкви в Индонезии

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Неизвестный мужчина, вооружённый мечом, напал на прихожан церкви в Джокьякарте на индонезийском острове Ява, сообщает The Jakarta Post.

По данным издания, злоумышленник ранил четырёх человек, в том числе местного пастора. Отмечается, что он также разбил статуэтки Иисуса Христа и Девы Марии.

Сотрудники полиции произвели предупредительные выстрелы, пытаясь остановить мужчину, после чего открыли огонь по нападавшему, пишет газета.

В настоящее время преступник госпитализирован с ранением в области живота.

В августе 2017 года мужчина напал на военную полицию, охранявшую администрацию президента Тайваня, вооружившись самурайским мечом.

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