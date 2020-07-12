Явка во втором туре президентских выборов в Польше превысила 24%
- Reuters
При этом в первом туре на 12:00 явка составляла 24,08%.
Ранее в Государственной избирательной комиссии Польши сообщили о росте числа нарушений во время второго тура президентских выборов.
12 июля в Польше проходит второй тур президентских выборов, в котором принимают участие действующий глава государства Анджей Дуда и кандидат от оппозиции, мэр Варшавы Рафал Тшасковский.
По итогам голосования в первом туре Дуда и Тшасковский набрали 43,5% и 30,46% голосов соответственно.