Явка во втором туре президентских выборов в Польше превысила 24%

Явка во втором туре президентских выборов в Польше на 12:00 (13:00 мск) составила 24,73%. Об этом сообщает Onet со ссылкой на главу Государственной избирательной комиссии республики (ГИК) Сильвестра Марчиняка.

При этом в первом туре на 12:00 явка составляла 24,08%.

Ранее в Государственной избирательной комиссии Польши сообщили о росте числа нарушений во время второго тура президентских выборов.

12 июля в Польше проходит второй тур президентских выборов, в котором принимают участие действующий глава государства Анджей Дуда и кандидат от оппозиции, мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

По итогам голосования в первом туре Дуда и Тшасковский набрали 43,5% и 30,46% голосов соответственно.